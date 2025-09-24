Piazza Eleonora, a Oristano, gremita e centinaia di occhi e di mani plaudenti tutti per lei: Alessia Orro è stata per distacco la più applaudita (e non poteva essere altrimenti) a Oristano dove giovedì e venerdì si gioca il Sardegna Volleyball Challenge, quadrangolare internazionale femminile.

Invitate quattro squadre, tra le quali il Fenerbahçe (il nuovo team della palleggiatrice azzurra), l’altra superpotenza turca VakifBank Istanbul, le greche del Panionios e Busto Arsizio, la prima squadra da professionista di Orro.

Già sold out il palazzetto di Sa Rodia che ospiterà (alle 17.30 e alle 20.30 per i due giorni) le quattro partite.

