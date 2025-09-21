L'Italia batte l'Argentina 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) e si qualifica ai quarti dei Mondiali di pallavolo, in corso a Manila.

«Contro i grandi avversari ci accendiamo, e da ora in poi gli avversari saranno sempre più forti», commenta Yuri Romanò: «Abbiamo giocato con l'atteggiamento giusto, dal primo all'ultimo punto - ha aggiunto a RaiSport - Oggi siamo stati perfetti".

Ora l'Italia aspetta di conoscere l'avversario dei quarti, tra Finlandia e Belgio. «Dobbiamo dire che è la stessa cosa, ma incontrare il Belgio per una rivincita, non sarebbe male...».

«Finalmente siamo contenti di come abbiamo giocato - le parole di Alessandro Michieletto - la partenza è stata un po' contratta, eravamo nervosi. Siamo stati sotto tutto il primo set, ma siamo usciti al momento giusto e l'abbiamo vinto. Era una cosa che non ci era mai successa, in questo torneo». Per il capitano, Simone Giannelli, «sapevamo che l'Argentina era un avversario duro, mastica pallavolo da anni e sa come si affrontano queste partite: siamo stati bravi a tenere punto su punto. Mi diverto, in queste partite, ci divertiamo».

