Applausi e complimenti per l’impresa dell’Italvolley di Alessia Orro, vittoriose al campionato del mondo in Thailandia, anche dalle massime cariche dello Stato.

A cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso «felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della pallavolo» dopo il trionfo in finale contro la Turchia.

Mattarella, dopo la partita, si è messo in contatto con il Presidente del Coni, e ha invitato la squadra al Quirinale.

Messaggio di complimenti anche dalla premier Giorgia Meloni: «Le azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!», ha scritto la presidente del Consiglio sui social.

