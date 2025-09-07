Italvolley campione, Meloni: «Hanno scritto la storia». Mattarella invita le azzurre al ColleI complimenti delle massime cariche dello Stato alla nazionale guidata da Alessia Orro che ha vinto il titolo mondiale
Applausi e complimenti per l’impresa dell’Italvolley di Alessia Orro, vittoriose al campionato del mondo in Thailandia, anche dalle massime cariche dello Stato.
A cominciare dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso «felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della pallavolo» dopo il trionfo in finale contro la Turchia.
Mattarella, dopo la partita, si è messo in contatto con il Presidente del Coni, e ha invitato la squadra al Quirinale.
Messaggio di complimenti anche dalla premier Giorgia Meloni: «Le azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!», ha scritto la presidente del Consiglio sui social.
(Unioneonline)