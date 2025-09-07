Alessia Orro e l’Italvolley sul tetto del mondoA Bangkok le azzurre di Velasco vincono al tie break (25-22, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) la finale contro la Turchia, al termine di un match emozionante e combattuto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Splendida impresa della pallavolista sarda Alessia Orro e delle sue compagne dell’Italvolley, che in Thailandia conquistano il Campionato del Mondo, riportando in patria il titolo iridato dopo 23 anni.
Nella finale di Bangkok la nazionale di Julio Velasco ha superato la Turchia per 3-2, al termine di un match sofferto e combattuto.
Le azzurre conquistano il primo set (25-22), crollano nel secondo (13-25) e nel terzo – tiratissimo – si riscattano (26-24), anche grazie alla solita, straordinaria Paola Egonu. Nel quarto set s’impongono invece le turche di coach Santarelli (19-25) trascinate dalla fuoriclasse Vargas.
Come nella semifinale contro il Brasile si va così al tie break: altro set al cardiopalma, con Orro protagonista assieme a Sylla, al termine del quale sono le azzurre a trionfare: 15-8.
Poi la grande festa (con Alessia che non ha mancato di mostrare la bandiera con i 4 Mori durante l’inno nazionale), per una vittoria – l’ennesima di questa squadra da applausi – che resterà nella Storia.