L'Italia ha battuto 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) il Brasile e raggiunge la finale dei mondiali di pallavolo femminile.

Domani le azzurre sfideranno per il titolo iridato la Turchia di Daniele Santarelli, che ha superato 3-1 (16-25; 25-17; 25-18; 27-25) il Giappone. 

(Unioneonline)

