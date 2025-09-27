L'Italia batte la Polonia 3-0 (25-21, 25-22, 25-23) e si qualifica alla finale dei Mondiali di pallavolo, a Manila.

Gli azzurri di De Giorgi difenderanno il titolo conquistato nel 2022 contro la Bulgaria. Il match è in programma domani, domenica 28 settembre alle ore 12.30.

«È speciale, non ho parole, ora festeggiamo un pochino, quello che serve, e poi ci concentriamo per la finale», commenta Luca Porro ai microfoni di Rai due. «La partita di domani - aggiunge l'azzurro - sarà una battaglia come quella di oggi e daremo sicuramente il massimo. Sappiamo che il livello è altissimo».

(Unioneonline)

