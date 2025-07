Trionfo per le azzurre della pallavolo, con in testa la sarda Alessia Orro. L'Italia di Velasco batte anche la Polonia 3-0 (25-18, 25-16, 25-14) e vola in finale di Nations League: per le campionesse olimpiche è la ventottesima vittoria consecutiva.

A Łódź, in Polonia, davanti a 11.800 spettatori, le azzurre si sono imposte in tre set sulle padrone di casa e hanno conquistato il passaggio del turno. Orro è stata schierata da Velasco in regia, con Egonu opposta, Degradi e Sylla schiacciatrici, Danesi e Fahr centrali, De Gennaro libero.

La finale sarà domani alle ore 20, con la Nations League già vinta dall'Italia nel 2022 e 2024. L'avversario dell'Italia in finale sarà il Brasile, che ha vinto in serata contro il Giappone in cinque set: 23-25, 25-21, 25-18, 19-25, 15-8.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata