«La Sardegna intera è orgogliosa di Alessia Orro campionessa mondiale con la nazionale italiana di volley».

Questo il messaggio di congratulazioni del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini dopo la splendida vittoria dell’Italvolley di Julio Velasco nella finale di Bangkok contro la Turchia. Una partita dove ancora una volta la pallavolista di Narbolia è stata protagonista.

«Questo successo - ha detto Comandini - è la testimonianza che gli atleti sardi con determinazione, coraggio e perseveranza raggiungono sempre più spesso risultati prestigiosi. Anche a nome dell’intero Consiglio regionale formulo le più vive congratulazioni ad Alessia, alle atlete della nazionale e a tutto lo staff».

Grande gioia è stata espressa anche dalla governatrice Alessandra Todde: «L’Italia del volley femminile è campione del mondo! Un successo che ci rende fieri perché porta con sé anche l’orgoglio sardo grazie ad Alessia Orro, che è stata premiata come miglior palleggiatrice del torneo. Alessia, simbolo di passione e grandissima determinazione, spero diventi fonte di ispirazione per le generazioni più giovani. Brave ragazze!», ha scritto Todde su Facebook.

