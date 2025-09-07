«Siamo campionesse del mondo!». Questo l’urlo ai microfoni della Rai di Alessia Orro, dopo la vittoria dell’Italvolley ai Mondiali 2025, conquistata battendo la Turchia al tie break.

«Eravamo stanche, un po' disconnesse - ha spiegato Orro (premiata come MVP del torneo e come miglior palleggiatrice) - ma chiudiamo in bellezza questa estate e non poteva finire meglio. Non ho ancora realizzato, come quando abbiamo vinto le Olimpiadi. Sono tanto orgogliosa di queste ragazze. Nonostante le difficoltà abbiamo vinto. Siamo fenomenali», ha concluso la campionessa sarda.

(Unioneonline/l.f.)

