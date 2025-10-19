È stata una leader, una vera condottiera. Con la sua grinta, Alessia Orro ha guidato squadra e compagne verso la vittoria nella partita Fenerbahce-Turk Hava Yollari, terminata 3-0 per la squadra di casa, tra cori e applausi dei tifosi. Alle sue spalle, sventolava orgogliosa la bandiera dei Quattro Mori, portata da un piccolo ma entusiasta fanclub sardo presente a Istanbul.

A raccontare l’esperienza è Monica Porcu, che insieme ad altri tre sardi ha seguito il match nella città turca: «Non potevamo perderla – racconta – i sardi presenti eravamo in quattro, ma il gruppo era composto anche da amiche e amici turchi, tifosissimi del Fenerbahce e di Alessia. La comunità sarda a Istanbul non è numerosa. Noi lavoriamo e viviamo qui da qualche anno. Vedere il percorso incredibile di questa atleta è per noi motivo di grande orgoglio».

Nonostante l’esordio spettacolare e il suo impatto sul campo, Alessia Orro ha mantenuto umiltà e senso di appartenenza alla sua terra. «Se Sinner ha le sue carote, noi saremo i “4 mori” della Orro!», conclude Porcu.

© Riproduzione riservata