Orro e l'Italvolley a Malpensa con la coppa: bagno di folla per le AzzurreIl rientro da Bangkok, dopo il trionfo ai Mondiali, con 200 tifosi in festa all’aeroporto milanese
Una festa che continua, con l’abbraccio al rientro in Italia all’indomani del trionfo di Bangkok. È stata Anna Danesi, la capitana della Nazionale di volley che ieri si è laureata campione del Mondo battendo la Turchia al termine di una splendida finale, a uscire per prima, pochi minuti dopo le 15, dal gate 8 degli arrivi B dell'aeroporto di Malpensa. Con lei il resto del gruppo, con la sarda Alessia Orro in prima fila: la ventisettenne di Narbolia è stata nominata Mvp del torneo e miglior palleggiatrice.
Sorriso larghissimo, la Coppa del Mondo stretta tra le mani, ad aspettare Orro e compagne oltre 200 tifosi al grido di «Italia, Italia». L'omaggio floreale, poi l'abbraccio con i tifosi tra cori dedicati al commissario tecnico Julio Velasco (che ha smentito l’ipotesi di lasciare l’Italvolley) e l'emozione di Myriam Sylla: «Non ci si abitua mai a questo affetto. Grazie!»
Per Alessia Orro ora qualche giorno di riposo in Sardegna, dove dovrebbe essere festeggiata nella “sua” Narbolia come avvenuto un anno fa dopo il trionfo olimpico a Parigi. Quindi l’inizio della nuova avventura al Fenerbahçe, in Turchia, forse già da venerdì: sarà la sua prima esperienza all’estero, chiuso il quinquennio alla Pro Victoria.
