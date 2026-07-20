Atto intimidatorio a Lanusei: bottiglia incendiaria sul parabrezza della vicesindacoMaria Tegas nel mirino degli attentatori: evitato il rogo perché l'innesco non ha funzionato
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Grave atto intimidatorio la notte scorsa a Lanusei a dieci mesi dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
Gli attentatori sono entrati in azione in via Siccardi piazzando una bottiglia in plastica riempita con benzina sul parabrezza della Punto di Maria Tegas, assessora e vicesindaco nella Giunta guidata da Davide Burchi.
La bottiglia non ha preso fuoco per il cattivo funzionamento dell’innesco. Sull’episodio indaga il commissariato di polizia di Lanusei. Oggi il grave episodio sarà al vaglio della Giunta comunale.