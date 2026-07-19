Entrano nel vivo i lavori di valorizzazione dell'Abbazia di Nostra Signora di Paulis, nel comune di Ittiri.

​Un importante progetto di restauro e riqualificazione sta capace di trasformare uno dei tesori storici più preziosi. L'obiettivo è restituire alla comunità e ai visitatori un luogo di immenso valore, rendendolo fruibile e valorizzato come merita.

Il progetto prevede la liberazione della struttura dai detriti che ne occultano alcune parti, la creazione di un suggestivo percorso museale, arricchito da pannelli descrittivi per guidare i visitatori alla scoperta della storia del sito, oltre alla installazione di un moderno sistema di illuminazione e videosorveglianza per la sicurezza e la valorizzazione notturna. Nel progetto anche la realizzazione di un nuovo ingresso con area parcheggio dedicata. ​Al termine dei lavori, si avrà un sito archeologico strutturato come un vero e proprio "Museo a cielo aperto" di primaria importanza per il territorio.

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