La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev è stata interrotta per pioggia nel terzo set sul punteggio di 4-2 per Jannik, avanti di un break (6-2, 5-7). Si giocherà domani.

«Il campo è buono per giocare», aveva detto la giudice di sedia discutendo con Sinner, che lamentava il problema delle righe scivolose; poi l'intensità della pioggia è aumentata e la partita è stata interrotta.

La gara ripartirà dunque domani sul 4-2 per il n.1 e vantaggio Medvedev al servizio.

(Unioneonline)

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