Internazionali: Sinner-Medvedev interrotta per pioggia al terzo set, si giocherà domaniL'azzurro avanti di un break, gara ferma sul 4-2
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La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Sinner e Medvedev è stata interrotta per pioggia nel terzo set sul punteggio di 4-2 per Jannik, avanti di un break (6-2, 5-7). Si giocherà domani.
«Il campo è buono per giocare», aveva detto la giudice di sedia discutendo con Sinner, che lamentava il problema delle righe scivolose; poi l'intensità della pioggia è aumentata e la partita è stata interrotta.
La gara ripartirà dunque domani sul 4-2 per il n.1 e vantaggio Medvedev al servizio.
(Unioneonline)