B2 maschile, pareggio tra Moneta e PoggioNel match valido per la terza giornata del girone 7, finisce 3-3 tra Tc Moneta e Poggio Forte Village sui campi di Arzachena
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Nel match valido per la terza giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile a squadre, finisce 3-3 tra il Tc Moneta e il Poggio Forte Village sui campi del Tc Arzachena.
I risultati.
Matteo Viola (M) b. Pla Malfeito 7-6(5), 6-3
Alessandro Conca b. Lorenzo Gallo 3-6, 6-1, 6-4
Alessandro Califano (M) b. Ludovico Sanna 7-5, 6-3
Mathias Bourgue (M) b. Massimiliano De Pasquale 6-3, 6-4
Mazzella/Pla Malfeito b. Bourgue/Viola 1-6, 6-3, 10-7
Conca/Sanna b. Califano/Luigi Corrias 4-6, 6-1, 10-8.