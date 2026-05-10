i risultati
10 maggio 2026 alle 21:43
Tennis B2 femminile, poker esterno per il Tc CagliariNel match valido per la terza giornata del girone 4, le cagliaritane sbancano 4-0 i campi del Tc Battipaglia
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Nel match valido per la terza giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari sbanca 4-0 i campi del Tc Battipaglia.
I risultati.
Barbara Dessolis b. Miriana Galietta 6-0, 6-0
Linda Salvi b. Claudia Galietta 6-1, 6-3
Maria Aran Teixido b. Giulia Bisogno 6-0, 6-0
Teixido/Dessolis b. Francesca Sacco/Miriana Galietta 6-0, 6-0.
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