Nel match valido per la terza giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari sbanca 4-0 i campi del Tc Battipaglia.

I risultati.
Barbara Dessolis b. Miriana Galietta 6-0, 6-0
Linda Salvi b. Claudia Galietta 6-1, 6-3
Maria Aran Teixido b. Giulia Bisogno 6-0, 6-0
Teixido/Dessolis b. Francesca Sacco/Miriana Galietta 6-0, 6-0.

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