Tennis, sconfitta casalinga per il Quattro MoriNel match valido per la terza giornata del girone 7, il Quattro Mori Tennis Team perde 5-1 in casa contro il Tennis Team Vianello
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Nel match valido per la terza giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile a squadre, il Quattro Mori Tennis Team perde 5-1 in casa contro i romani del Tennis Team Vianello.
I risultati.
Vasco Trocca b. Mauro Testa 6-2, 7-5
Lorenzo Macioce b. Niccolò Dessì 3-6, 7-5, 6-1
Pietro Aprile b. Alessandro Melis 6-3, 6-1
Alberto Sanna (Q) b. Roberto Miceli 3-6, 6-2, 6-1
Aprile/Lorenzo D'Annibale b. Melis/Mattia Secci 6-3, 6-4
Miceli/Trocca b. Sanna/Edoardo Pilia 6-1, 7-5.