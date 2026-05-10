B2 femminile
10 maggio 2026 alle 21:48
Tennis, buona vittoria per il Ct DecimomannuNel match valido per la terza giornata del girone 4, le padrone di casa superano 3-1 il Viola Tennis & Sports
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Nel match valido per la terza giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis femminile a squadre, il Ct Decimomannu batte 3-1 le calabresi del Viola Tennis & Sports.
I risultati.
Elena Barbulescu b. Mia Chiantella 6-0, 6-2
Aurora Deidda b. Anna Paradisi 6-2, 6-4
Alessia Massimila (V) b. Sara Farci 6-0, 7-5
Barbulescu/Camilla Monni b. Massimila/Paradisi 6-4, 6-2
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