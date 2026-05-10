Tennis B1 maschile, pareggio casalingo per il Tc Porto TorresNel match valido per la terza giornata del girone 6, i turritani impattano 3-3 con il Tennis Chieti
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Nel match valido per la terza giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie B1 di tenns maschile a squadre, il Tc Porto Torres pareggia 3-3 in casa contro il Tennis Chieti.
I risultati.
Andrea Paolini b. Alexander Fragasso 6-4, 6-3
Alessandro Procopio (P) b. Riccardo Balzerani 2-6, 6-3, 6-3
Johannes Ingildsen (P) b. Gianluca Di Nicola 3-6, 6-2, 6-3
Paolo Bonafede b. Giovanni Bella 6-2, 6-3
Ingildesn/Procopio (P) b. Bonafede/Diego Bravetti 6-2, 6-0
Di Nicola/Paolini b. Fragasso/Enrico Proli 6-3, 6-2.