Il successo di Verena Meliss nel singolare femminile ha scritto la parola “fine” sul sesto Itf Combined di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project” organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta del Forte Village, all’italiana sono bastati un’ora e 24 minuti di gioco per superare, con un convincente 6-2, 6-2, la testa di serie numero tre, la tennista ucraina Anastasiia Sobolieva.

Il ciclo primaverile di tornei internazionali sui campi di Santa Margherita di Pula, che hanno segnato grandi risultati in termini tecnici e di partecipazione e hanno potuto contare su un staff di livello assoluto che ha assistito giocatori, tecnici e campi in queste sei settimane, guidati dal direttore dei tornei Alessandro Porcu, si è chiuso così. A fine settembre, però, il Forte Village ospiterà un nuovo ciclo autunnale di tornei, sempre di sei settimane.

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