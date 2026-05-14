Darderi accende la notte del Foro: batte Jodar dopo tre ore di battaglia e vola in semifinaleL’italo-argentino prevale per 7-6, 5-7, 6-0, in una partita drammatica. In semifinale trova Casper Ruud
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Luciano Darderi accende la notte del Foto Italico. Vince una battaglia di oltre tre ore, conclusasi alle 2 di notte, e volta in semifinale agli Internazionali d’Italia.
L’italo-argentino ha piegato in tre set l’astro nascente spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0. Un’altra vittima eccellente per Darderi, che aveva già piegato da sfavorito Tommy Paul e Alexander Zverev.
Una partita a tratti drammatica, interrotta anche per il fumo che ha invaso il Centrale del Foro durante i festeggiamenti per la Coppa Italia dell'Inter.
Darderi vince per 7-6 un primo set lottatissimo, poi si porta 3-0 e sciupa due palle per il 4-0 nel secondo. Jodar risale, annulla due matchpoint e vince il secondo parziale per 7-5.
Ma l’azzurro, che sembrava non averne più, non molla, ed è determinante l’avvio di terzo set: Darderi prima tiene il servizio e poi piazza il break al termine di un game infinito, durato oltre un quarto d’ora. A questo punto ritrova energia e fiducia e a crollare è il giovane spagnolo, che chiude con i crampi e non vince più un game. Alle 2 di notte, dopo oltre tre ore di battaglia, Darderi la chiude davanti a un pubblico dimezzato ma euforico per l’impresa. In semifinale, prima per lui in un Master 1000, affronterà il norvegese Casper Ruud.
Alle 13 tocca a Jannik Sinner, che affronta ai quarti di finale Andrej Rublev.
(Unioneonline/L)