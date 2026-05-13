Sperava di ripartire da Roma dopo l’infortunio in Australia (mentre era avanti 2-0 ai quarti con Djokovic) e un rientro con risultati altalenanti. E invece Lorenzo Musetti si ferma di nuovo, e dovrà rinunciare al Roland Garros, dove lo scorso anno si è spinto fino in semifinale perdendo da Carlos Alcaraz.

Gli esami a cui il tennista di Carrara è stato sottoposto dopo aver perso contro Casper Ruud a Roma, infatti, hanno evidenziato una lesione del retto femorale della coscia sinistra che costringerà il giocatore a stare fuori alcune settimane.

«Una notizia che mi pesa enormemente», scrive sui propri social dove annuncia che salterà anche il torneo di Amburgo, mettendo fine a una stagione conclusasi con l'uscita dalla top ten.

«Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente», scrive Musetti. «Grazie di cuore al pubblico di Roma per l'affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati».

(Unioneonline/L)

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