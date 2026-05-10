Tennis B2 maschile, vittoria convincente per il Tc CagliariNel match valido per la terza giornata del girone 7, i cagliaritani superano 5-1 il Ct Firenze
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Nel match valido per la terza giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile a squadre, il Tc Cagliari batte 5-1 il Ct Firenze sul rosso di Monte Urpinu.
I risultati.
Samuele Porcu b. Ettore Maria Pesce 6-0, 6-0
Marco Furlanetto b. Federico Guarducci 6-1, 6-2
Teo Novellino (F) b. Diego Pinna 7-5, 6-0
Alexander Donsky b. Antonio Ruocco 2-6, 6-2, 6-3
Donsky/Furlanetto b. Guarducci/Ruocco 6-0, 6-4
Pinna/Porcu b. Pesce/Niccolò Fallani 4-6, 6-4, 10-8.