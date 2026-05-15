Buche, marciapiedi dissestati e scarsa illuminazione: a Sant’Avendrace disagi all'ordine del giorno

Buche nell’asfalto, marciapiedi dissestati, scarsa illuminazione e paura di furti e vandalismo nella notte: a Sant’Avendrace i disagi fanno parte della quotidianità. Problemi che si accumulano con il passare degli anni, e delle amministrazioni. Il timore è quello di restare abbandonati e di non vedere mai le tante promesse di riqualificazione portate a termine.

Nel video, le voci di Franco Pisano, Mauro Curreli e Giorgio Colizzi, residenti che raccontano anni di attese e problemi mai risolti: la vita di chi ogni giorno abita un quartiere che chiede risposte: «Basta promesse, vogliamo fatti».