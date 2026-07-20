Riaprirà venerdì prossimo, 24 luglio, in serata, il tratto della strada statale 195, fra il km 5,500 e il km 8,200, interessato a lavori di ripristino e messa in sicurezza dopo i danni causati dal ciclone Harry lo scorso gennaio.

Nel frattempo, l'Anas fa sapere che nelle notti di domani e mercoledì 22 luglio sarà chiuso al traffico il tratto costiero della statale 195 "Sulcitana", dal km 5,220 al km 8,900, tra Cagliari e Capoterra, per consentire le attività di completamento dei lavori di ripristino.

Le chiusure saranno in vigore nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo. Per i veicoli diretti a Cagliari, il traffico sarà deviato dalla rotatoria situata al km 8,900 della strada statale 195.

Il percorso alternativo prevede l'immissione sulla strada statale 195 Dir, dal km 0 al km 2,800, in direzione della dorsale consortile di Macchiareddu, per poi proseguire lungo la Seconda strada Cacip, la SP 92 e, infine, l'Itinerario Contivecchi, da cui sarà possibile rientrare sulla viabilità ordinaria.

Nessuna modifica invece al percorso alternativo attualmente in vigore in direzione Pula. I lavori, del valore complessivo di 1,7 milioni di euro e il cui completamento è previsto nella giornata di venerdì 24 luglio, hanno consentito la ricostruzione della parte del corpo stradale esposta al mare, rimasta danneggiata, l'installazione di nuove barriere di sicurezza, la realizzazione della nuova pavimentazione stradale e l'esecuzione della segnaletica orizzontale.

(Unioneonline/A.D)

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