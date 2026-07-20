Non è in perfetta forma, ma stasera spegnerà comunque le candeline con i suoi cari, tenendo sempre tra le mani il suo rosario. Oggi, a Cabras, Maria Filomena Sanna, nata il 20 luglio 1920, ha compiuto 106 anni, diventando una delle donne più anziane della Sardegna. La nonna del paese è conosciuta anche sui social, dove la nipote pubblica da tempo video in cui Maria Filomena racconta aneddoti della sua lunga vita, riscuotendo sempre grande successo. «Mia nonna non parla molto come faceva prima, ma stasera non rinunceremo a farle una piccolissima festa in casa» racconta la nipote, Daniela Durzu. La centenaria è vedova ormai da tempo. Ha due figli: Antonio e Elena Barracaccu, con cui vive da anni. Ha anche tre nipoti e un pronipote. «Fino a povo tempo fa era ancora molto arzilla. Mi piace ricordare che non ha patologie, prende solo una pastiglia per la circolazione». Maria Filomena ha dedicato la sua vita alla famiglia. Era un'ottima cuoca, nessuno in famiglia dimentica le sue polpette al sugo. Si cimentava poi con il cucito per aiutare il marito, che faceva il sarto.

© Riproduzione riservata