Australian Open: Sinner non delude e supera Duckworth in tre setNessun problema il campione italiano che vince 6-1, 6-4, 6-2 nel secondo turno. Affronterà Eliot Spizzirri
Prosegue senza intoppi il percorso di Jannik Sinner agli Australian Open. Dopo il ritiro di Gaston nel primo turno, il numero 2 del ranking ATP ha archiviato la pratica Duckworth in tre set (6-1, 6-4, 6-2).
Un match che ha visto il tennista italiano sempre in controllo, dando sfoggio delle numerose armi a sua disposizione, dalle quali il padrone di casa Duckwort non è mai riuscito a difendersi.
Al prossimo turno il Sinner dovrà vedersela contro Eliot Spizzirri, tennista americano numero 85 del ranking, che ha regalato una delle prime sorprese del torneo superando in quattro set il brasiliano Joao Fonseca.
(Unioneonline/n.s.)