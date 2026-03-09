C’è un’immagine favolosa che è rimbalzata su tutti gli smartphone, ieri. Parliamo di tennis e di quel personaggio planetario che si chiama Jannik Sinner. Probabilmente il più “forte” sportivo italiano degli ultimi cinquant’anni, se ci mettiamo la difficoltà di diventare numero 1 nel tennis, la costanza, il profilo, l’esempio che arriva da ogni parola, da ogni gesto.

A proposito di gesti: a Indian Wells, cittadina della contea di Riverside, a pochi chilometri da Palm Spings, California, è in corso il primo torneo Atp 1000 dei nove in programma. Lui, stramilionario per il resto della vita, lui che è Sinner dovunque, dall’India al Kirghizistan, con uno staff numeroso e attento, lui che se alza un dito può far saltare diverse teste, è andato al supermarket e si è comprato la carta igienica.

E poi ha dovuto firmare autografi e concedersi ai selfie con la carta igienica (in offerta) fra le mani. A proposito di profilo, esempi, immagine. Immenso.

© Riproduzione riservata