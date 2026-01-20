tennis
Australian Open: Gaston si ritira, Sinner subito avantiIl campione altoatesino passa al secondo turno. L’avversario dà forfait sul 6-2, 6-1
Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open.
Il suo avversario Gaston si è ritirato quando il numero 2 al mondo era avanti due set 6-2, 6-1.
«Ho visto che non stava servendo forte nel secondo set», ha spiegato Sinner. Aggiungendo: «Non volevo vincere così, Gaston ha un grande talento e un grande tocco. Sapevo che all'inizio avrebbe giocato così. Ma sono contento della partita e di come ho giocato».
