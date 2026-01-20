Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open.

Il suo avversario Gaston si è ritirato quando il numero 2 al mondo era avanti due set 6-2, 6-1.

«Ho visto che non stava servendo forte nel secondo set», ha spiegato Sinner. Aggiungendo: «Non volevo vincere così, Gaston ha un grande talento e un grande tocco. Sapevo che all'inizio avrebbe giocato così. Ma sono contento della partita e di come ho giocato».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata