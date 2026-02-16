Doha, rientro vincente per Sinner: regola Machac per 6-1, 6-4Il ceco sconfitto in poco più di un’ora, ora l’altoatesino trova Popyrin
Rientro vincente per Jannik Sinner dopo la delusione degli Australian Open.
Il numero 2 al mondo ha regolato senza problemi l’ostico ceco Tomas Machac, numero 31 del mondo, al secondo turno dell’Atp 500 di Doha.
Sinner si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 15 minuti, concedendo la miseria di sei punti all’avversario in nove turni di servizio.
Al terzo turno l’altoatesino trova l’australiano Popyrin.
Martedì il debutto nel torneo di Carlos Alcaraz, che trova il francese Royer, numero 60 del ranking Atp.
