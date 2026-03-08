Ha preso il via oggi la Serie C, massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile. Ecco i risultati della prima giornata.



Serie C maschile.

Girone 1:

Ct Decimomannu B-Tc Alghero 3-3

Sporting Ct Quartu-Torres Tennis B rinviata

Tennis Elmas-Tc Arzachena 5-1

Ha riposato: Tc Cagliari.



Girone 2:

Ct Decimomannu A-Tc70 Oristano rinviata al 19 aprile

Tc Tempio-Ct Macomer 1-5

Easy Tennis-Tc Novelli 2-4

Ha riposato: Tc Terranova.



Serie C femminile.

Girone 1:

Tc Ghilarza-Torres Tennis 1-3

Quattro Mori Tennis Team-Tc Alghero 2-2

Tc Cagliari B-Accademia Tennis 1-3



Girone 2:

Tc Arzachena-Tc Terranova 0-4

Tc Cagliari A-Sporting Ct Quartu 2-2

Tc Porto Torres-Tennis Elmas 4-0.

