Tennis, Serie C: i risultati della prima giornataEcco i risultati del primo turno del massimo campionato regionale a squadre maschile e femminile
Ha preso il via oggi la Serie C, massimo campionato regionale di tennis a squadre maschile e femminile. Ecco i risultati della prima giornata.
Serie C maschile.
Girone 1:
Ct Decimomannu B-Tc Alghero 3-3
Sporting Ct Quartu-Torres Tennis B rinviata
Tennis Elmas-Tc Arzachena 5-1
Ha riposato: Tc Cagliari.
Girone 2:
Ct Decimomannu A-Tc70 Oristano rinviata al 19 aprile
Tc Tempio-Ct Macomer 1-5
Easy Tennis-Tc Novelli 2-4
Ha riposato: Tc Terranova.
Serie C femminile.
Girone 1:
Tc Ghilarza-Torres Tennis 1-3
Quattro Mori Tennis Team-Tc Alghero 2-2
Tc Cagliari B-Accademia Tennis 1-3
Girone 2:
Tc Arzachena-Tc Terranova 0-4
Tc Cagliari A-Sporting Ct Quartu 2-2
Tc Porto Torres-Tennis Elmas 4-0.