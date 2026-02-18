Le sorelle Barbara e Marcella Dessolis sono approdate al tabellone principale dell'Itf15 di Sharm El Sheikh.

Sul cemento egiziano, Barbara (1148 al mondo e accreditata della seconda testa di serie) ha regolato 6-1, 6-2 la wild card russa Zlata Chukhas nel turno decisivo delle qualificazioni e nel primo turno del main draw sfiderà Maddalena Giordano (830 Wta)

Bene anche Marcella (1255 della classifica mondiale e 5 del tabellone cadetto), che ha battuto 6-4, 7-5 l'egiziana Joody Elkady (1454 Wta e 12esima testa di serie) ed esordirà nel tabellone principale contro la kazaka Aruzhan Sagandykova (779)

Le Dessolis sono la coppia numero 4 del tabellone di doppio, dove esordiranno contro l'elvetica Josephine Kunz e la coreana Eunji Lee.

