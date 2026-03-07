L’impegno del Governo Meloni sulle politiche del lavoro e sulla sicurezza è al centro del convegno organizzato da Fratelli d’Italia questa mattina a Olbia con la ministra del Lavoro Marina Calderone.

«Nel 2022 avevamo il 7,8 per cento di tasso di disoccupazione, oggi siamo al 5,1», ha rivendicato la ministra che ha citato anche il miglioramento dei dati dell’occupazione giovanile e femminile. Alla vigilia dell’8 marzo la ministra si è soffermata sulla necessità di dare ulteriore impulso al lavoro delle donne.

Un applauso ha accompagnato il saluto a Silvia Melis, che da relatrice come consulente del lavoro ha parlato della situazione sarda.

«Se c’è un esempio di tenacia e forza delle donne sarde è Silvia Melis», ha detto la ministra riferendosi alla drammatica esperienza del sequestro. Calderone ha anche illustrato le recenti norme sulla sicurezza nel lavoro.

Nell’incontro, moderato da Marco Piro, sono intervenuti anche il senatore Giovanni Satta, il deputato Francesco Mura, la consigliera regionale Cristina Usai. Il sindaco Settimo Nizzi ha portato i saluti del territorio con una richiesta precisa: «Questo è un territorio dinamico dove cerchiamo di agevolare gli imprenditori ma dobbiamo snellire la burocrazia».

