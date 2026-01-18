Una vittoria e una sconfitta il bilancio degli italiani impegnati nella prima giornata dell'Australian Open 2026. Jasmine Paolini domina 6-1 6-2 Aliaksandra Sasnovich mentre Flavio Cobolli cede 76(1) 64 61 ad Arthur Fery e ai problemi di stomaco. E parte bene l'avventura di Carlos Alcaraz: il n.1 del mondo si è qualificato al secondo turno del torneo di Melbourne battendo l'australiano Adam Walton in tre set 6-3, 7-6, 6-2.

Paolini, n.7 del ranking e del seeding, ha iniziato con un netto successo la sua settima partecipazione consecutiva nel tabellone principale dello Slam australiano. Dopo quattro eliminazioni consecutive al primo turno (2020-2023), nel 2024 ha firmato il suo miglior risultato con gli ottavi di finale. Lo scorso anno, invece, è stata eliminata al terzo turno da Svitolina. Al prossimo turno l'azzurra giocherà contro la slovena Veronika Erjavec (102 WTA) o la polacca Magdalena Frech (57). La numero 1 azzurra ha salvato l'unica palla break concessa e chiuso al quarto match point contro la qualificata Sasnovich.

«Ho giocato una partita molto solida dall'inizio alla fine, sono molto contenta», ha detto l'azzurra che si è mostrata soddisfatta anche per i primi effetti del lavoro con Danilo Pizzorno e Sara Errani, compagna di doppio e da quest'anno anche componente del suo team. «Stiamo lavorando su tante cose, soprattutto sul servizio e la risposta. Il tennis sta andando in quella direzione, scambi più brevi, più veloci e più potenti. Bisogna partire bene, altrimenti si fa fatica», ha detto.

A sorpresa saluta subito l'Australia Flavio Cobolli che viene sconfitto in tre set dal britannico Arthur Fery. Ripetuti problemi di stomaco lo debilitano nel corso del match, scandito anche da una lunga video review che va avanti per cinque minuti e conferma il break del britannico nel settimo gioco del primo set.

«Sono molto triste, ma sono cose che non puoi controllare. Ho iniziato a sentirmi male subito prima della partita. Non credo sia legato alla tensione, perché sto sempre peggio».

Prosegue la marcia d'avvicinamento di Jannik Sinner verso l'esordio di martedì (ore 9 sulla Rod Laver Arena) contro il francese Hugo Gaston. L'azzurro si è allenato sul campo 10 con il cinese Shang. Un nuovo bagno di folla per Jannik, molto concentrato e attento per tutto l'allenamento.

