Non è mancata l’emozione, a Roma, oltre alla soddisfazione, quando il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, ha conferito una medaglia d’oro e un encomio a tre ex atleti, gli ex calciatori, Mario e Marco Piga, di Palau, a Giovannino Boccognano, di Santa Teresa Gallura, e a chi è ancora in attività, Franco Capra, di Torpè.

L’iniziativa è stata del deputato gallurese Dario Giagoni. I gemelli Mario e Marco Piga hanno militato in Sere A e B, iniziando la loro carriera nella Torres. Mario Piga ha giocato con l’Avellino contribuendo alla sua promozione in Serie A, e nel 1980-81 è nella top 11 dei migliori centrocampisti di fascia d'Italia. Ha giocato con la Lazio in Serie A e col Perugia e il Palermo in Serie B. Ha chiuso la carriera con la Torres che poi ha anche allenato in C1. Il gemello Marco ha indossato la maglia dell’Atalanta nell’anno di promozione in Serie A nel 1976/77 e quella dell’Avellino, giocando nella massima serie del campionato italiano di calcio fino al 1979.

Giovannino Boccognano, di Santa Teresa Gallura, negli anni Sessanta si è distinto in tre sport, riportando vittorie nei campionati militari di pugilato e a squadre di mezzo fondo e corsa campestre. È stato campione provinciale (Sassari) di corsa 5 km. Ha giocato inoltra a calcio, militando nel Palau. È invece campione di braccio di ferro, ed in attività, Franco Capra, di Torpè, medaglia di bronzo agli Europei, vincitore ai campionati del mondo nel 2023 in Kazakistan, campione italiano in carica e, il 18 agosto, parteciperà in Moldavia al mondiale.

© Riproduzione riservata