3 ori, 5 argenti e 1 bronzo. È questo il bilancio dei trionfi ottenuti, fino a questo momento, dall’Italia nelle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In particolare, la giornata odierna ha regalato diverse gioie agli atleti azzurri, con Giacomo Bertagnolli a prendersi la scena. Il classe ‘99 originario di Cavalese, infatti, ha conquistato la sua prima medaglia d’oro in questa edizione, la terza totale dopo l’argento e il bronzo ottenuti nei giorni precedenti.

Bertagnolli si è piazzato al primo posto nella combinata di sci alpino per ipovedenti, vinta insieme alla guida Andrea Ravelli. «Un bronzo, un argento e ora l'oro: era la medaglia che aspettavamo, che sognavamo, quella per cui ci siamo allenati da quattro anni a questa parte – ha dichiarato Bertagnolli a fine gara - ci sono stati tanti imprevisti ma sia io che Andrea abbiamo tenuto duro e ci siamo incoraggiati. È la mia undicesima medaglia e il mio quinto oro alle Paralimpiadi e ci sono ancora due gare da affrontare: punto a essere l'atleta italiano più medagliato di sempre».

Ma i successi azzurri non finiscono con Bertagnoli. Prima di lui, infatti, era toccato a Chiara Mazzel conquistare la medaglia d’argento nella stessa disciplina, accompagnata dalla guida Nicola Cotti. Infine, due medaglie d’argento anche per Federico Pelizzari nella combinata categoria standing e per Renè De Silvestro in quella sitting. Con i successi odierni l’Italia raggiunge quota 9 medaglie conquistate. Un risultato che, ad appena quattro giorni dall’apertura delle Paralimpiadi, ha già permesso agli azzurri di superare il bottino di medaglie vinte a Pechino 2022 (in quell’edizione furono 7).

(Unioneonline/n.s.)

