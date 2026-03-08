Con il colpaccio di Trento all'overtime per 99-96 e la nuova sconfitta di Treviso (91-90 per Venezia) mancano solo due vittorie alla Dinamo per mettere al sicuro la salvezza. Forse addirittura una sola, purché sia quella nella gara casalinga contro Treviso che si giocherà il 29 marzo.

I playoff invece sono un obiettivo ancora fuori portata. Non inganni il distacco di 2-4 punti dalla zona playoff, perché la Dinamo ha una gara in meno da giocare rispetto a Reggio Emilia, contro la quale ha perso nettamente all'andata (-22) e ha lo 0-2 contro Udine. Meglio pensare per ora solo a mantenere la serie A.

Intanto notizie confortanti sullo stato di salute del coach Veljko Mrsic che ha avuto un malore alla fine dell'ultimo quarto della gara di Trento. Le visite hanno escluso problemi seri, anche se l'allenatore croato appare comunque molto provato. Ci mancava solo questo in una stagione dove la Dinamo è la squadra che ha giocato meno partite con tutti e sei gli stranieri.

