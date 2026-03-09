Basket, definito il tabellone playoff di Serie C UnicaLa regular season va in archivio con un ultimo turno che regala pochi scossoni in classifica
La regular season va in archivio con un ultimo turno che regala pochi scossoni in classifica. Già certa della prima piazza finale, oltre che del vantaggio del fattore campo nei playoff, la Sirius Nuoro rischia grosso a Sassari contro la Dinamo Academy, ma negli ultimi secondi infila due triple decisive per il sorpasso, condannando i giovani biancoblù al quinto posto finale in classifica. Sconfitte piuttosto sorprendenti per le inseguitrici dirette: il Calasetta, ancora privo del lungo lituano Targonskis, incappa in una giornata storta e cede al PalAversano contro la Fisiokons Sassari. Non va meglio all'Olimpia Cagliari, che cade a Carbonia dopo un overtime: a trascinare la formazione mineraria i 49 punti complessivi del tandem Putignano-Cau. La Torres di coach Antonio Mura passa a Quartu contro la Ferrini e si piazza in sesta posizione, mentre l'ultimo pass per la post season lo strappa in extremis il Tavoni Sassari, vittorioso contro i Demones Ozieri dopo una battaglia di 45 minuti.
I playoff scatteranno già nel prossimo weekend.
Classifica finale: Nuoro 34, Calasetta 28, Olimpia 28, Antonianum 22, Dinamo 20, Torres 18, Aurea 18, Sant'Orsola 16, Ozieri 16, Carbonia 12, Ferrini 8.
Playoff: Nuoro-Sant'Orsola; Antonianum-Dinamo; Olimpia Cagliari-Torres; Calasetta-Aurea.
Playout, primo turno: Ozieri-Carbonia.
S. Orsola-Ozieri 92-87 d1ts
Tavoni Sassari: Vargiu 1, Gueye 4, Angius ne, Nurra ne, Bertolini 16, Aroni 12, Camboni ne, Raffo 10, Peruzzi 10, Casu 26, Scanu Manunta 7, Barabino 6. Allenatore Ruiu
Demones Ozieri: Cordedda ne, Poloni 22, Serra ne, Aisoni ne, Vasselli 20, Polo, Bittau ne, Saba 2, Serra 13, S. Monaco 15, G. Monaco 13, Fara 2. Allenatore Cadoni
Parziali: 15-30; 39-48; 60-56; 78-78
Calasetta-Aurea 79-81
Camping La Salina Calasetta: Amadori 12, Penoni ne, Romeo 9, Vivi 6, Mpeck 8, Targonskis ne, Zucca 10, Werlich 8, Fontana ne, Ranucci 24, Fucka 2. Allenatore Frisolone
Fisiokons Sassari: G. Langiu 21, Desole 16, Sanciu 7, L. Langiu 5, Matta, Fumanti 4, F. Basoli 17, Usai 9, Sall 2, Fadda ne, Macciocu. Allenatore C. Basoli
Parziali: 22-15; 40-43; 62-58
Carbonia-Olimpia 89-82 d1ts
Scuola Basket Carbonia: Zonza ne, Messina, Angius 8, Barreiro 13, Porricino 5, Deliperi 8, C. Cancedda 1, Crobu ne, Cau 27, Sciascia 3, Putignano 22, F. Cancedda 2. Allenatore Matteu
Olimpia Cagliari: Tocco 17, Chessa 7, Serra 16, Onnis 6, Sanna 17, Scanu 2, Pala 3, Gelsi 14. Allenatore Zucca
Parziali: 18-20; 39-35; 56-60; 78-78
Dinamo-Nuoro 87-88
Dinamo Academy: Brunu 9, Cubeddu 7, Iaci ne, Moscaritolo 6, Pala ne, Cecchini 15, Correddu 5, Re 24, Panai 2, Ganga 4, Cipriano 13, De Rosas 2. Allenatore Sassu
Sirius Nuoro: Assui 2, Loddo 16, Piredda ne, Canu 15, D. Radakovic 6, Zidda, E. Puddu 2, V. Radakovic 5, Martis, Doglio 17, Galantino 25. Allenatore D. Puddu
Parziali: 25-27; 45-49; 68-69
Ferrini-Torres 78-83
Pisano Arredamenti Quartu: Pedrazzini 12, Murru 5, Saba 2, Piras 10, Pisu 13, Saddi 4, Diana 12, Fancello, Puddu, Madau, Taccori ne, Marras 20. Allenatore Sassaro
Sef Torres: N. Pitirra, Pricchiazzi ne, Perino, E. Pitirra 11, Casula 19, Giua 2, Dell'Erba, Denti 12, D'Elia 11, Casu 19, Barabino, Pompianu 9. Allenatore Mura
Parziali: 16-23; 37-44; 59-61