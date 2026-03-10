È uscito sul tetto della propria abitazione per controllare le tegole e verificare la presenza di eventuali infiltrazioni, ma al momento di rientrare non è più riuscito a ripercorrere il tragitto in senso contrario attraverso la botola da cui aveva avuto accesso.

Per questo motivo l’uomo, un ultraottantenne, è stato soccorso dalla polizia e dai vigili del fuoco in via Tempio, a Nuoro. Quando è scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti delle polizia di Stato che lo hanno raggiunto sulla botola del tetto e tranquillizzato e messo in sicurezza in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto, gli uomini della squadra hanno provveduto a raggiungere il malcapitato con l’ausilio dell’autoscala, riportandolo a terra in sicurezza in collaborazione con gli agenti.

Sul posto erano presenti anche i soccorsi sanitari, intervenuti per verificare le condizioni dell’uomo dopo il recupero. L’intervento si è concluso senza particolari criticità grazie al coordinamento tra le squadre impegnate nell’intervento.

