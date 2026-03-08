Prestazione da protagonista assoluto per Luca Sanna, che trascina la Klass Sennori a un successo cruciale nella lotta salvezza di Serie B Interregionale. I romangini espugnano il campo dello Step Back Caiazzo con un netto 86-60, guidati dal loro playmaker, autore di una prova straordinaria da 38 punti impreziosita da un impressionante 10/14 dalla lunga distanza.

Una vittoria ampia e meritata, che consente alla formazione allenata da Fabrizio Longano non solo di conquistare due punti fondamentali, ma anche di ribaltare la differenza canestri nello scontro diretto con i campani, lasciandoli così all’ultimo posto in classifica.

Dopo un avvio molto positivo, con Merella a ispirare il primo parziale di 8-0, Sennori ha mantenuto il controllo della gara per tutta la prima parte di partita. Il vero strappo è arrivato però nel terzo quarto, quando Sanna ha preso definitivamente in mano l’attacco biancoverde spingendo i suoi fino al +20. Da lì in avanti Caiazzo non è più riuscita a rientrare e la Klass ha potuto gestire senza affanni il finale, conquistando così il quinto successo stagionale.

Caiazzo-Sennori 60-86

Pepe in Grani Caiazzo: Lombardi, Mastroianni, Russo, Smorra 4, Caloia 3, Aldi 4, Iuliano 2, Campanile 12, Cefarelli 13, Pisapia 9, Johnson 13. Allenatore Petrazzuoli

Klass Sennori: N. Pisano 5, Cordedda 20, Puggioni, Sanna 38, Merella 7, Cabras 6, Tola, A. Pisano 7, Hubalek, Biolchini 3. Allenatore Longano

Parziali: 18-21; 31-38; 47-65

