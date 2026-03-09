Al via la fase a orologio del torneo di Serie B Femminile di basket. Un programma della prima giornata, per il momento, a metà: si sono disputate, infatti, solamente 2 delle 4 partite in programma.

In campo. Nei due match disputati nel weekend arrivano le vittorie casalinghe di Fenix Sassari e Su Planu. Le sassaresi si impongono per 73-55 contro la Pallacanestro Nuoro. Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni vola sopra la doppia cifra di vantaggio già al 10’ (28-15). Progressione che continua anche nel corso della seconda frazione, con le padrone di casa a chiudere sul +19 all’intervallo (48-29 al 20’). Al rientro dal riposo lungo, Nuoro riesce ad accorciare, fino al 54-43 del 30’. Nell’ultimo quarto, però, la Fenix ristabilisce le distanze portandosi sul +18 del 40’. Nelle fila ospiti è da sottolineare la prova di Ruiu, miglior realizzatrice con 24 punti. Su Planu, invece, ha la meglio contro Elmas per 68-46. Masesi che partono forte, chiudendo avanti il primo quarto (11-15 al 10’). La reazione della compagine selargina arriva nella seconda frazione, ribaltando la situazione (parziale di 26-10), con il 37-25 del 20’. Margine che si allunga ulteriormente nella ripresa, prima sul 54-34 del 30’, poi fino al +22 della sirena finale. Top scorer della gara è Mura, dell’Elmas, con 18 punti.

Il posticipo. Stasera, palla a due alle 19.30, scenderà in campo la capolista Mercede Alghero, in casa contro il San Salvatore Selargius. Un posticipo che può dare importanti indicazioni per il prosieguo della stagione. Le catalane sono state le “padrone” della prima fase, con 15 vittorie e una sola sconfitta in 16 gare disputate. L’unica sconfitta è arrivata proprio contro la compagine selargina (che ha poi chiuso la regular season al quarto posto) nel corso della sesta giornata di ritorno (65-62 finale per il San Salvatore).

Rinvio. L’ultima gara della prima giornata della fase a orologio, Astro-Antonianum, andrà in scena, infine, il prossimo 17 maggio.

