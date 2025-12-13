Serie A
13 dicembre 2025 alle 15:46
L'Amatori Rugby Alghero gioca a MilanoPer la sesta giornata del girone
Domenica, alle 14.30, l'Amatori Rugby Alghero gioca sul campo del Cus Milano il match valido per la sesta giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A.
I padroni di casa, quarti, arrivano dalla vittoria per 27-11 in casa del Lecco, mentre il XV di coach Marco Anversa, quinto con sei punti di distacco dai meneghini, hanno superato 55-21 lo Stade Valdotain,
Al Campo Giurati arbitrerà il signor Edoardo Bognanni di Catania.
