Al via la 15esima giornata del campionato di Serie A. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.

Venerdì 12 dicembre

Ore 20.45 – Lecce-Pisa

Sabato 13 dicembre

Ore 15 – Torino-Cremonese

Ore 18 – Parma-Lazio

Ore 20.45 – Atalanta-Cagliari

Domenica 14 dicembre

Ore 12.30 – Milan-Sassuolo

Ore 15 – Fiorentina-Verona

Ore 15 – Udinese-Napoli

Ore 18 – Genoa-Inter

Ore 20.45 – Bologna-Juventus

Lunedì 15 dicembre

Ore 20.45 – Roma-Como

Classifica

Milan 31

Napoli 31

Inter 30

Roma 27

Bologna 25

Como 24

Juventus 23

Sassuolo 20

Cremonese 20

Lazio 19

Udinese 18

Atalanta 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Torino 14

Lecce 13

Pisa 10

Verona 9

Fiorentina 6

