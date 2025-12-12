La 15esima giornata di campionato inizia con Lecce-Pisa. Il Milan ospita il Sassuolo, Napoli a Udine e Inter a GenovaL’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica
Al via la 15esima giornata del campionato di Serie A. Ecco l’elenco delle partite con risultati, marcatori e classifica.
Venerdì 12 dicembre
Ore 20.45 – Lecce-Pisa
Sabato 13 dicembre
Ore 15 – Torino-Cremonese
Ore 18 – Parma-Lazio
Ore 20.45 – Atalanta-Cagliari
Domenica 14 dicembre
Ore 12.30 – Milan-Sassuolo
Ore 15 – Fiorentina-Verona
Ore 15 – Udinese-Napoli
Ore 18 – Genoa-Inter
Ore 20.45 – Bologna-Juventus
Lunedì 15 dicembre
Ore 20.45 – Roma-Como
Classifica
Milan 31
Napoli 31
Inter 30
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Sassuolo 20
Cremonese 20
Lazio 19
Udinese 18
Atalanta 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Torino 14
Lecce 13
Pisa 10
Verona 9
Fiorentina 6