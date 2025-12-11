Roma, Bologna e Fiorentina regalano all’Italia un giovedì perfetto nelle coppe europee “minori”, portando a casa tre vittorie su altrettante partite.

In Europa League la Roma si impone 3-0 sul campo del Celtic mettendo subito le cose in chiaro: la sblocca al 6’ con un’autorete di Scales propiziata da Mancini, poi trova i gol del centravanti Ferguson, che sigla una doppietta nel finale di primo tempo. Un rigore sbagliato e un gol annullato per fuorigioco agli scozzesi.

La squadra di Gasperini con 12 punti a due giornate dal termine è quasi sicura di andare ai playoff e può anche sperare di entrare tra le prime otto e garantirsi gli ottavi di finale.

In Europa League vince anche il Bologna, che si impone in rimonta per 2-1 in Spagna, con la doppietta di Bernardeschi che risponde al vantaggio iniziale del Celta Vigo firmato Zaragoza. I felsinei salgono a 11 punti, playoff quasi assicurati e anche qualche speranza di entrare negli otto.

Torna alla vittoria la Fiorentina, che in Conference League batte in casa la Dinamo Kiev per 2-1: Mykhaylenko risponde al vantaggio iniziale di Kean, poi Gudmundsson segna il gol vittoria al 74’. La Viola sale a 9 punti in 5 partite, la classifica del maxi girone è cortissima e può succedere di tutto, i prossimi tre match saranno decisivi.

