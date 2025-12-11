Penultimo turno d'andata e del 2025 per la Torres che domani pomeriggio gioca sul campo del Gubbio (ore 14.30) alla ricerca di un risultato utile.

La prestazione contro il Pineto è stata incoraggiante. Ora il tecnico Alfonso Greco chiede un ulteriore step alla squadra: “La buona prestazione non basta, occorrono determinazione e cattiveria negli ultimi metri. Mi aspetto in trasferta lo stesso atteggiamento avuto in casa. Dobbiamo fare la partita”.

Il Gubbio ha ottenuto il doppio dei punti rispetto ai rossoblù ma in casa pur perdendo solo una volta (0-2 col Guidonia) ha battuto solo il Bra 1-0, mentre nelle altre sei partite non è andato oltre il pareggio. Per l'allenatore rossoblù un match comunque duro: “Affrontiamo una buona squadra e che ha raccolto meno rispetto alla qualità del gioco espressa”.

