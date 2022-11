Non tantissimi gol nel pomeriggio di Serie B: quattordici in otto partite, dieci in sette gare senza contare Südtirol-Cagliari. Il più importante è quello di Marcus Rohdén, centrocampista svedese del Frosinone che dà ai giallazzurri di Fabio Grosso un pesantissimo 1-0 sul Perugia per provare a scappare: primo posto a +5 sul Genoa secondo, che giocherà lunedì alle 20.30 nel big match in posticipo al "Granillo" contro la Reggina. Alle 16.15 stesso risultato anche al "Barbera", col Palermo che trova la seconda vittoria consecutiva battendo il Parma. È Ivan Marconi, in avvio di ripresa, a dare i tre punti alla squadra di Eugenio Corini, che risale in classifica e ferma la corsa dei gialloblù.

Nuovo stop. Quarta partita senza vincere per il Bari, che ritrova però i gol del suo capocannoniere Walid Cheddira. L'italo marocchino riprende al 77' il Benevento su rigore per il definitivo 1-1, dopo che Riccardo Improta aveva portato i sanniti al riposo in vantaggio. Non sa più vincere il Brescia, alla sesta giornata di fila senza i tre punti: è il quarto 1-1, terzo di fila, stavolta subendolo al 93' con Eric Botteghin che in pieno recupero evita la sconfitta all'Ascoli. L'unica vittoria nelle gare delle 14 è del Pisa, 3-1 al Cosenza per proseguire la risalita in classifica: i toscani sono imbattuti dal ritorno di Luca D'Angelo in panchina e sabato prossimo saranno a Cagliari. Finiscono 0-0 sia Cittadella-Modena sia Ternana-SPAL, domani alle 16.15 Como-Venezia con Reggina-Genoa lunedì sera a chiudere la dodicesima giornata di Serie B.

