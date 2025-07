Nuovo rinforzo per il San Salvatore Selargius, che si assicura le prestazioni della pivot ungherese Angela Blanka Juhasz in vista della stagione 2025/26 in Serie A2 Femminile.

Classe 2001, Juhasz arriva in Sardegna dopo una lunga militanza nella massima serie ungherese, dove ha vestito per diverse stagioni la maglia del BEAC Ujbuda, migliorando progressivamente i suoi numeri fino ai 13,7 punti e 9,2 rimbalzi di media nel campionato 2023/24. Nell’ultima stagione ha giocato per il BKG Prima, sempre nella prima divisione magiara, con medie attorno agli 8 punti a partita e un massimo stagionale di 22, con 7 rimbalzi, nel match del 16 marzo contro il Darazsak. A completare il profilo, anche una buona esperienza nel basket 3x3.

Per la lunga ungherese si tratta della prima esperienza assoluta in Italia.

«Sono davvero felice di arrivare a Selargius – le sue parole – sarà la mia prima volta fuori dall’Ungheria, non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi. Voglio aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e dare il massimo ogni giorno. Spero che insieme riusciremo a costruire qualcosa di speciale».

© Riproduzione riservata