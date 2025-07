È ufficiale: il Cus Cagliari tornerà a disputare la Serie A2 femminile. La decisione è stata presa dal Consiglio Federale della Fip, che ha definito il nuovo organico del campionato per la stagione 2025/26, premiando anche la formazione universitaria sarda.

Dopo due anni in Serie B e la sconfitta nella finale playoff contro Viterbo, il club cagliaritano ha ricevuto il via libera per il ripescaggio, in un contesto segnato dal ridimensionamento di Faenza (che scenderà dall’A1) e dal conseguente riassetto della A2 in due gironi da 13 squadre ciascuno.

Una promozione accolta con grande soddisfazione a Sa Duchessa, dove si chiude così un periodo di transizione con un ritorno in una categoria più consona alla storia e al valore del Cus. «Siamo soddisfatti – ha dichiarato il dirigente Mauro Mannoni – crediamo che il Cus meriti di stare in questa categoria per ciò che rappresenta nel basket femminile, non solo in Sardegna».

Con la promozione del Cus, la Sardegna potrà contare su tre formazioni nella seconda serie nazionale: oltre alle universitarie, ci saranno anche Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius. Ora si guarda al futuro: l’obiettivo è costruire un roster all’altezza, in grado di mantenere la categoria e continuare a crescere.

