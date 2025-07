Nell'assemblea che si è svolta nella mattinata di venerdì, la Legabasket Femminile ha ratificato la composizione dei due gironi da 13 squadre per la stagione 2025/2026 di Serie A2 Femminile. E per la Sardegna arriva subito una novità significativa: le tre formazioni isolane al via – Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius e Cus Cagliari – saranno divise in due raggruppamenti distinti.

Virtus e Selargius giocheranno nel girone Ovest, dove affronteranno Costa Masnaga, Empoli, Giussano, Livorno, Moncalieri, Salerno, Sanga Milano, Torino, San Giovanni Valdarno, Viterbo e Milano Stars.

Il Cus Cagliari, invece, appena ripescato, è stato inserito nel girone Est. Un girone certamente più scomodo sotto il profilo logistico, con trasferte che toccheranno Alcamo, Ragusa, Ancona, Alpo, Bolzano, Trieste, Matelica, Rovigo, Treviso, Umbertide, Vicenza e Faenza.

Il format prevede due promozioni in Serie A1: le prime otto classificate di ogni girone accederanno ai playoff, mentre le ultime due retrocederanno direttamente in Serie B regionale.

