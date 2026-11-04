Figc, Angelo Agus capo delegazione dell’Italia Under 15.

Il dirigente sardo è stato nominato dal commissario Figc, Giovanni Malagò, capo delegazione della Nazionale Under 15 che, a fine ottobre, ha chiuso al 12° posto (su 189 nazionali partecipanti) alla prima edizione del Fifa U-15 World Cup & Festival disputato in Azerbaigian.

«Vogliamo rafforzare il percorso di crescita delle nazionali giovanili – ha detto Malagò - e Agus porta in azzurro oltre 30 anni di esperienza costruiti con competenza e passione. La sua storia rappresenta al meglio i valori di merito, impegno e attenzione ai giovani che la Figc intende promuovere».

Agus, 61 anni, originario di Soleminis, ha costruito la sua carriera, tra campo, formazione e dirigenza partendo dalle realtà dilettantistiche e dal settore giovanile, fino a ricoprire incarichi di responsabilità a livello provinciale, regionale e nazionale. Il suo percorso calcistico, cominciato nei primi anni ’90 all’Oratorio Don Milani di Soleminis, ha toccato Dolianova, Serdiana, Settimo, Gialeto, Pirri, Asseminese, Villaputzu, Pula e Quartu. Esperienze che gli hanno permesso di confrontarsi con diverse categorie, dal calcio giovanile alla Serie A2 femminile. Nei primi anni 2000 ha iniziato la sua carriera di dirigente: nel 2002 è stato eletto presidente dell’AIAC della Provincia di Cagliari, mentre dal 2011 al 2024 ha guidato l’associazione a livello regionale. Agus ha fatto parte del Collegio arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti a Roma e del Consiglio del Comitato Regionale Sardegna, svolgendo anche attività di consulenza e docenza nei corsi UEFA e nell’ambito organizzativo del Settore Giovanile e Scolastico.

Ha inoltre collaborato con società di primo piano come Bologna, Cagliari, Chievo Verona, Inter e Roma. Negli ultimi anni il suo percorso si è arricchito di nuovi incarichi: dal 2022 è direttore generale e formatore del Club Sardegna Calcio, dal 2024 ricopre lo stesso ruolo nel Club Sardegna International e dal 2025 è consigliere nazionale dell’AIAC. «Ringrazio Malagò per la fiducia e per l’incarico che ha voluto affidarmi – dichiara Agus – sono orgoglioso e molto motivato. Nel mio nuovo ruolo, accompagnerò staff tecnico e calciatori nel percorso di crescita e sviluppo in primis dei giovani che vestono per la prima volta la maglia azzurra testimoniando i valori e i principi del Club Italia».

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